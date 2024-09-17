Построившая "Титаник" компания идёт на дно: Harland & Wolff объявила о банкротстве

Компания Harland & Wolff объявила о банкротстве

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Судостроительная компания Harland & Wolff, известная благодаря строительству "Титаника" на своей верфи в Белфасте, объявила о банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

Фото: uwants.com by Francis Godolphin Osbourne Stuart, CC0

В компании уточнили, что на этой неделе Harland & Wolff перейдёт под внешнее управление консалтинговой компании Teneo. Это решение стало следствием неудачных попыток найти покупателя на активы компании и привлечь государственную помощь в размере £200 миллионов (23,6 миллиарда рублей).

Несмотря на банкротство, руководство продолжает искать покупателя, и одним из основных претендентов является испанская судостроительная компания Navantia. Основная деятельность Harland & Wolff будет продолжена, однако неключевые направления будут свёрнуты.

Уточнения

«Тита́ник» (англ. RMS Titanic) — британский трансатлантический грузопассажирский и почтовый пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании «White Star Line».



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