Джефф Безос уступил Ларри Эллисону вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира

Председатель совета директоров Oracle Corporation Ларри Эллисон поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщают данные портала Forbes Real-Time Billionaires.
Состояние Эллисона за сутки выросло на 8,5 млрд долларов, достигнув 206,2 млрд, тогда как состояние Джеффа Безоса сократилось на 1,3 млрд, до 203,1 млрд долларов. Безос теперь занимает третью позицию в списке миллиардеров.
Oracle Corporation, возглавляемая Эллисоном, является крупнейшим в мире производителем программного обеспечения для организаций и крупным поставщиком серверного оборудования.
Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin.
Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.
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