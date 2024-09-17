Джефф Безос уступил Ларри Эллисону вторую позицию в рейтинге самых богатых людей мира

Джефф Безос упал на третье место в списке богатейших людей мира

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель совета директоров Oracle Corporation Ларри Эллисон поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщают данные портала Forbes Real-Time Billionaires.

Фото: www.flickr.com by Los Angeles Air Force Base Space and Missile System Center, PDM

Состояние Эллисона за сутки выросло на 8,5 млрд долларов, достигнув 206,2 млрд, тогда как состояние Джеффа Безоса сократилось на 1,3 млрд, до 203,1 млрд долларов. Безос теперь занимает третью позицию в списке миллиардеров.

Oracle Corporation, возглавляемая Эллисоном, является крупнейшим в мире производителем программного обеспечения для организаций и крупным поставщиком серверного оборудования.

Уточнения

Дже́ффри Престон «Джефф» Бе́зос — американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin.



Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации.



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