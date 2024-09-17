Цены уже тормозят: после решения ЦБ инфляция пойдёт на спад

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Рост потребительских цен в России замедлится до 8,1%
1:14
Экономика

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) прогнозирует замедление роста потребительских цен в России до 8,1% в сентябре 2024 года по сравнению с 9,05% в августе, сообщает газета "Ведомости". Этот прогноз основан на базовом сценарии социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы.

Рост потребительских цен в России замедлится до 8,1%
Фото: Freepik by ededchechine, PDM

Ожидается, что цены на продукты питания к концу сентября вырастут на 8,1% в годовом выражении, что меньше августовского показателя в 9,72%. В непродовольственном секторе рост цен замедлится до 5,4%.

Кроме того, стоимость услуг увеличится на 10,6%, что также ниже августовского роста в 11,73%. Темпы роста цен в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) также останутся высокими, при этом к концу сентября прогнозируется средний прирост в 10,6%.


Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.

Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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