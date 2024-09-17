Цены уже тормозят: после решения ЦБ инфляция пойдёт на спад

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) прогнозирует замедление роста потребительских цен в России до 8,1% в сентябре 2024 года по сравнению с 9,05% в августе, сообщает газета "Ведомости". Этот прогноз основан на базовом сценарии социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы.
Ожидается, что цены на продукты питания к концу сентября вырастут на 8,1% в годовом выражении, что меньше августовского показателя в 9,72%. В непродовольственном секторе рост цен замедлится до 5,4%.
Кроме того, стоимость услуг увеличится на 10,6%, что также ниже августовского роста в 11,73%. Темпы роста цен в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) также останутся высокими, при этом к концу сентября прогнозируется средний прирост в 10,6%.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.
Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) — федеральный орган исполнительной власти.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.