Топ-10: какие города России предлагают лучшие зарплаты для новых специалистов

Согласно исследованию "Авито Работы", в Москве новым специалистам предлагают самые высокие средние зарплаты — 78,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК. За последний год уровень предлагаемых зарплат в столице вырос на 8%.
На втором месте находится Санкт-Петербург с зарплатой в 70,6 тысячи рублей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Третью позицию занимает Екатеринбург, где средние зарплаты составляют 68,3 тысячи рублей, увеличившись на 5%.
Авторы исследования проанализировали вакансии в крупных городах, оценивая средние значения зарплатных предложений для новых соискателей.
В десятку городов с самыми высокими зарплатами вошли также:
За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.