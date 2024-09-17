Топ-10: какие города России предлагают лучшие зарплаты для новых специалистов

В Москве предлагают самые высокие зарплаты новым специалистам

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию "Авито Работы", в Москве новым специалистам предлагают самые высокие средние зарплаты — 78,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК. За последний год уровень предлагаемых зарплат в столице вырос на 8%.

Фото: freepik.com by user18526052, PDM

На втором месте находится Санкт-Петербург с зарплатой в 70,6 тысячи рублей, что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом. Третью позицию занимает Екатеринбург, где средние зарплаты составляют 68,3 тысячи рублей, увеличившись на 5%.

Авторы исследования проанализировали вакансии в крупных городах, оценивая средние значения зарплатных предложений для новых соискателей.

В десятку городов с самыми высокими зарплатами вошли также:

Казань: 67,9 тысячи рублей, рост на 6%;

Новосибирск: 67,9 тысяч рублей, рост на 7%;

Краснодар: 66,1 тысячи рублей, рост на 16%;

Тула: 65,7 тысяч рублей, рост на 5%;

Нижний Новгород: 64,1 тысячи рублей, рост на 1%;

Самара: 63,6 тысяч рублей, рост на 13%.

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