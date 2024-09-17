Вкладчики заплатят больше: изменения Центробанка ударят по сбережениям

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В России изменились условия налогообложения вкладов
0:48
Экономика

Гражданам России предстоит выплачивать налог на доходы с вкладов, если они превысят 190 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

В России изменились условия налогообложения вкладов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Отмечается, что порог налогообложения был увеличен в связи с последним изменением ключевой ставки. В пятницу Центробанк повысил её до 19 процентов. Для получения дохода свыше 190 тысяч рублей необходимо иметь на депозите или накопительном счёте сумму более одного миллиона рублей.

Власти внесли изменения в расчёт необлагаемой суммы налога: теперь она определяется как один миллион рублей, умноженный на максимальный уровень ключевой ставки, действующий на первое число каждого месяца отчётного года.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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