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США и Узбекистан объединились в борьбе с международной преступностью

Узбекистан и США подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
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Экономика

Таможенные службы Узбекистана и США подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи, что делает Узбекистан 18-й страной, с которой США укрепляют взаимодействие в сфере таможенного обмена, сообщает EADaily.

Узбекистан и США подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
Фото: wikimedia.org by Bonus bon, CC BY 4.0

Этот шаг направлен на расширение обмена информацией и противодействие таким угрозам, как легализация преступных доходов, уклонение от уплаты таможенных платежей, торговля наркотиками, людьми и борьба с транснациональными преступными группировками. Ранее подобные соглашения были подписаны с 17 странами.

Ранее стало известно, что агентство USAID США установило компьютерные серверы на таможенных постах Казахстана для отслеживания перемещения товаров через границу.

 

Уточнения

Узбекиста́н — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством.

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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