Танкерная авантюра: суда с российской нефтью избегают датских лоцманов

Танкеры с российской нефтью не берут на борт датских лоцманов

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последние месяцы значительно увеличилось количество танкеров с российской нефтью, которые отказываются от услуг датских лоцманов при прохождении через проливы, соединяющие Балтийское и Северное моря, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

По данным агентства Bloomberg, с мая по июль 2023 года только 20% таких судов воспользовались помощью лоцманов, несмотря на рекомендации Международной морской организации. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особую тревогу вызывает рост доли так называемого "серого флота" — танкеров с неизвестными владельцами, часто старше 15 лет. С начала года Балтийское море покинули около 1 200 танкеров с российской нефтью, причем доля судов серого флота продолжает расти. Если в первом квартале 2023 года около 40% таких поставок осуществляли танкеры серого флота, то во втором квартале этот показатель достиг 60%.

Прохождение датских проливов может быть опасным из-за песчаных отмелей, сильных течений и переменной глубины, поэтому использование лоцманов считается стандартной практикой для обеспечения безопасности. Однако, датские власти не могут заставить танкеры нанимать лоцманов, поскольку услуги таких специалистов обходятся в среднем в $10 тыс. за проход.

Уточнения

Лóцман (от нидерл. loodsman) — моряк или речник, по квалификации — судоводитель с опытом работы в конкретном регионе, хорошо знающий локальную береговую обстановку и местный фарватер и проводящий по нему морские или речные суда, особенно в местах, представляющих опасность.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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