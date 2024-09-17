Евросоюз нашёл способ передать Украине $44,48 млрд в обход Венгрии

Financial Times: Евросоюз одобрил кредит Украине в $44,48 млрд

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз согласовал новый кредит для Украины в размере $44,48 млрд, который будет предоставлен до конца 2024 года, несмотря на возможное отсутствие участия США, сообщает Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

Это решение появилось на фоне опасений, что Венгрия, возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, может помешать использованию замороженных российских активов для погашения кредита. Орбан пытается отсрочить процесс до президентских выборов в США, однако Евросоюз намерен принять меры уже в октябре 2024 года, чтобы поддержка Киева не задержалась.

Новое предложение предусматривает, что для одобрения кредита не потребуется единогласное согласие всех стран ЕС. Это позволит обойти возможное вето Венгрии, так как одобрение большинством участников облегчит процесс.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Ве́то (от лат. veto — «запрещаю») — право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения.





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