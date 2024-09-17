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В Турции заговорили о необходимости снятия санкций в одной сфере

Министр Турции призвал снять санкции с атомной энергетики
0:43
Экономика

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на конференции МАГАТЭ в Вене потребовал отмены всех торговых и финансовых ограничений в атомной сфере, сообщает ТАСС.

Министр Турции призвал снять санкции с атомной энергетики
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Он подчеркнул, что такие меры замедляют прогресс и мешают глобальным целям устойчивого развития. Байрактар отметил, что Турция планирует увеличить производство электроэнергии за счет атомной энергии, которая станет важным элементом энергетической стратегии до 2050 года.

Министр также выразил недовольство из-за задержки поставок оборудования для АЭС "Аккую" со стороны Siemens, связанной с отказом Германии выдать экспортные разрешения.

Уточнения

Я́дерная энерге́тика (а́томная энерге́тика) — отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ, англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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