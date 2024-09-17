Крупный немецкий автоконцерн может уволить 15 тысяч сотрудников

Volkswagen готовится к массовым сокращениям

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкий автоконцерн Volkswagen может быть вынужден сократить более 15 тысяч сотрудников в результате закрытия заводов, что повлечет за собой значительные финансовые затраты — около 4,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Как отмечает агентство, решение о закрытии не требует одобрения наблюдательного совета компании, а профсоюзы могут протестовать лишь по вопросам, связанным с заработной платой, но не по поводу самих увольнений.

Volkswagen сталкивается с высокими издержками и усиливающейся конкуренцией со стороны таких компаний, как Tesla и китайская BYD. В связи с этим концерн испытывает давление, вынуждающее его к радикальным мерам.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.



Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.



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