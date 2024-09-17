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Из-за непогоды в России ожидается снижение урожая пшеницы. Как это повлияет на зерновой рынок?

В России ожидается снижение урожая зерна на 0,8 миллиона тонн
1:14
Экономика

Из-за аномальных погодных условий в 2024 году эксперты ожидают снижение показателей урожая на российском зерновом рынке по сравнению с двумя предыдущими годами. При этом количества зерна всё равно останется высоким, сообщают argumenti.ru.

В России ожидается снижение урожая зерна на 0,8 миллиона тонн
Фото: freepik.com by grmarc, PDM

Согласно данным организации конъюнктуры аграрного рынка и центра аналитики, урожай пшеницы в этом году будет меньше примерно на 0,8 млн тонн (по другим данным — на 1,6 млн тонн), чем прогнозировалось ранее.

Общий сбор зерновых культур сохранится на высоком уровне, считают эксперты, при этом ожидается незначительное сокращение экспорта.

Отмечается, что цены на пшеницу, включая российскую, с лета 2022 года показывают тенденцию к снижению, в частности, из-за увеличения предложений на мировом рынке. При этом подорожание техники, рабочей силы и прочих факторов не даёт аграриям увеличить посевные площади.

Несмотря на снижение урожая и стоимости пшеницы, Россия по-прежнему лидирует на мировом зерновом рынке, резюмируют аналитики.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Зерновы́е культу́ры — важнейшая в хозяйственной деятельности человека группа возделываемых растений, дающих зерно, основной продукт питания человека (крупа), сырьё для многих отраслей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных.

Пого́да — совокупность значений метеорологических элементов и атмосферных явлений, наблюдаемых в определённый момент времени в той или иной точке пространства. 

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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