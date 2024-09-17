Европа и Африка оплачивают рекордную долю экспорта в рублях

Рубль становится популярнее в расчётах с Европой и Африкой

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля рубля в импорте России в середине лета достигла рекордных 43,7%, но в экспорте российская валюта потеряла позиции, несмотря на рост популярности в расчетах с Европой и Африкой, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

С начала 2022 года Россия переориентирует торговлю на российский рубль и дружественные валюты в ответ на санкционное давление западных стран. В феврале 2022 года доллар и евро были основными торговыми валютами, но сейчас их доля в внешнеторговых операциях составляет менее пятой части.

В июле доля рубля в расчетах за иностранные товары и услуги выросла на 0,8 процентного пункта до 43,7%. Доля "токсичных" валют в этих операциях составила менее 5% (19,8%), а 36,5% пришлось на "дружественные" валюты.

Резкий рост использования рубля в оплате импортных товаров произошел за счет операций с Азией (доля рубля выросла до 40%) и Африкой (доля рубля выросла до 75,8%). Также выросла популярность рубля в расчетах с Карибским бассейном.

В то же время использование рубля для оплаты импорта из США, Европы и Океании сократилось. Это произошло за счет роста использования валют недружественных государств в этих регионах.

В экспортных операциях доля рубля в середине лета уменьшилась до 38,5%. Доля дружественных валют выросла до 44,3%, а доля "токсичных" валют — до 17,2%.

Использование рубля для оплаты российских товаров в Азии и Америке сократилось. Однако в Европе, Африке, Океании и Карибском бассейне рубль показал рекордные показатели в экспорте, достигнув 2/3 от всех расчетов в Европе, почти 80% в Африке и 81,1% в Океании.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает "вывозить из порта".





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