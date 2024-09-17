Как мошенники используют арест Дурова для обмана инвесторов

Мошенники используют арест Дурова для обмана россиян с криптовалютой

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники во Франции используют арест Павла Дурова для обмана россиян и не только, заманивая их в несуществующие инвестиционные проекты, сообщает Вести.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Злоумышленники обещают бесплатную раздачу криптовалют Toncoin и Notcoin, связанных с Telegram, под предлогом нового инвестиционного проекта Дурова, который якобы сделает людей финансово независимыми.

Евгений Егоров, аналитик компании F. A.С.С.T., предупреждает, что эта схема обмана основана на использовании информации об аресте Дурова.

Он советует владельцам криптовалют, особенно Toncoin, быть осторожными с интернет-ресурсами, которые связаны с Павлом Дуровым или используют новость о его аресте. Привязка кошельков к непроверенным интернет-площадкам может привести к потере сбережений.

После задержания Дурова в Париже в конце августа, криптовалюта Toncoin подешевела более чем на 19%. Рыночная капитализация криптовалюты упала до 14,26 миллиарда долларов.

Основателя и гендиректора Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, но юристы считают, что доказать личную вину Дурова по всем пунктам обвинения будет сложно.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.