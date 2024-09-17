Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубль становится популярнее в расчётах с Европой и Африкой
Как часто нужно использовать бальзам для губ?
Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля
Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
Упражнения для красивого и рельефного пресса
От защиты до зонирования: 4 ключевые задачи, которые решат растения по границам участка
Владельцев кошек предупредили, что отсутствие сеток на окнах грозит потерей питомца
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Лимфодренажный массаж: как эта процедура помогает снизить отеки и омолодить кожу?

Как мошенники используют арест Дурова для обмана инвесторов

Мошенники используют арест Дурова для обмана россиян с криптовалютой
1:25
Экономика

Мошенники во Франции используют арест Павла Дурова для обмана россиян и не только, заманивая их в несуществующие инвестиционные проекты, сообщает Вести.

Мошенники используют арест Дурова для обмана россиян с криптовалютой
Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, CC BY 2.0

Злоумышленники обещают бесплатную раздачу криптовалют Toncoin и Notcoin, связанных с Telegram, под предлогом нового инвестиционного проекта Дурова, который якобы сделает людей финансово независимыми.

Евгений Егоров, аналитик компании F. A.С.С.T., предупреждает, что эта схема обмана основана на использовании информации об аресте Дурова.

Он советует владельцам криптовалют, особенно Toncoin, быть осторожными с интернет-ресурсами, которые связаны с Павлом Дуровым или используют новость о его аресте. Привязка кошельков к непроверенным интернет-площадкам может привести к потере сбережений.

После задержания Дурова в Париже в конце августа, криптовалюта Toncoin подешевела более чем на 19%. Рыночная капитализация криптовалюты упала до 14,26 миллиарда долларов.

Основателя и гендиректора Telegram задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, но юристы считают, что доказать личную вину Дурова по всем пунктам обвинения будет сложно.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Последние материалы
Рубль становится популярнее в расчётах с Европой и Африкой
Как часто нужно использовать бальзам для губ?
Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля
Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
Мошенники используют арест Дурова для обмана россиян с криптовалютой
Упражнения для красивого и рельефного пресса
От защиты до зонирования: 4 ключевые задачи, которые решат растения по границам участка
Владельцев кошек предупредили, что отсутствие сеток на окнах грозит потерей питомца
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Лимфодренажный массаж: как эта процедура помогает снизить отеки и омолодить кожу?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.