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"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили объединение брендов

"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения
1:25
Экономика

"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения брендов: программу лояльности сделали единой и перенесли бонусные баллы клиентов в кошелек новой программы "М.Клуб", сообщает РИА Новости.

"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Более 17 миллионов участников программ лояльности "Эльдорадости" и "М.Клуб" автоматически стали частью единой системы "М.Клуб". Объединение программ лояльности стало последним этапом объединения брендов.

Новая программа лояльности предполагает кешбэк за покупки в виде баллов, которые можно использовать для оплаты до 30% стоимости товаров. В будущем функционал "М.Клуб" будет расширен, добавится возможность получать повышенный кешбэк, персональные предложения, акции с партнерами и многое другое.

В 2018 году "М.Видео" приобрело сеть "Эльдорадо" за 45,5 миллиарда рублей. В декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом "Эльдорадо + М. Видео".

Группа "М.Видео-Эльдорадо" — ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо".

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

Лоя́льность — преданное и терпимо-благожелательное отношение к кому-либо или чему-либо.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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