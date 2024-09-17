"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"

Чешская газовая компания NET4GAS выиграла суд у "Газпрома"

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Оператор газопроводной системы Чехии NET4GAS выиграл в своей стране арбитражный суд у российского ПАО "Газпром", сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу чешской компании.

Фото: commons.wikimedia.org by Ananastya93, CC BY-SA 4.0

Спор возник из-за того, что российская компания якобы задолжала NET4GAS плату за аренду газопроводов. Суд обязал "Газпром" полностью выплатить исковую сумму, включая пени за просрочку платежа и судебные издержки

"Теперь N4G рассматривает свои последующие действия относительно возможности взыскания суммы задолженности", — сообщает пресс-служба.

Суд между российским и чешским операторами продолжается с января 2023 года. Чешские газопроводы использовались "Газпромом" для транспортировки газа с северной части Германии в южную, а также в Австрию и Словакию. Однако после повреждений газопровода "Северный поток-1" поставки в Чехию были прекращены, и часть транзитных маршрутов осталась незадействованной.

После этого NET4GAS заявил о многомиллиардных убытках в связи с отсутствием предусмотренных договорами ежемесячных платежей за использование газотранспортной системы и возбудил арбитражное производство.

В ответ в марте 2024 года "Газпром" подал иск против NET4GAS в суде Санкт-Петербурга, который определил, что в случае нарушения его решения чешский оператор обязан выплатить российскому 112,96 млн евро. Кроме того, NET4GAS запретили продолжать арбитражное разбирательство в суде Чехии.

Однако NET4GAS на этом не успокоился и подал кассационную жалобу в Верховный суд России на запрет петербуржского суда и продолжил тяжбу за пределами РФ.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».



Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.



Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.) : [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.) : [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

