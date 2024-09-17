Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узбекистан и США подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере
Почему опытные садоводы рекомендуют использовать в саду кофе: полезные советы
Минцифры поддерживает идею создать на "Госуслугах" раздел для владельцев собак и кошек
Рецепт тигровых креветок с чесноком и соевым соусом
Канатоходец Руз первым в мире по канату перешел из Азии в Европу
Volkswagen готовится к массовым сокращениям
Как правильно проверять машину перед каждой поездкой
Не дайте неприятностям испортить отпуск: инструкция по использованию страховки в поездке
В России ожидается снижение урожая зерна на 0,8 миллиона тонн

"Многомиллиардные убытки": чешская компания NET4GAS выиграла суд у российского "Газпрома"

Чешская газовая компания NET4GAS выиграла суд у "Газпрома"
1:55
Экономика

Оператор газопроводной системы Чехии NET4GAS выиграл в своей стране арбитражный суд у российского ПАО "Газпром", сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу чешской компании.

Чешская газовая компания NET4GAS выиграла суд у "Газпрома"
Фото: commons.wikimedia.org by Ananastya93, CC BY-SA 4.0

Спор возник из-за того, что российская компания якобы задолжала NET4GAS плату за аренду газопроводов. Суд обязал "Газпром" полностью выплатить исковую сумму, включая пени за просрочку платежа и судебные издержки

"Теперь N4G рассматривает свои последующие действия относительно возможности взыскания суммы задолженности", — сообщает пресс-служба.

Суд между российским и чешским операторами продолжается с января 2023 года. Чешские газопроводы использовались "Газпромом" для транспортировки газа с северной части Германии в южную, а также в Австрию и Словакию. Однако после повреждений газопровода "Северный поток-1" поставки в Чехию были прекращены, и часть транзитных маршрутов осталась незадействованной.

После этого NET4GAS заявил о многомиллиардных убытках в связи с отсутствием предусмотренных договорами ежемесячных платежей за использование газотранспортной системы и возбудил арбитражное производство.

В ответ в марте 2024 года "Газпром" подал иск против NET4GAS в суде Санкт-Петербурга, который определил, что в случае нарушения его решения чешский оператор обязан выплатить российскому 112,96 млн евро. Кроме того, NET4GAS запретили продолжать арбитражное разбирательство в суде Чехии.

Однако NET4GAS на этом не успокоился и подал кассационную жалобу в Верховный суд России на запрет петербуржского суда и продолжил тяжбу за пределами РФ.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

Арбитражный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Че́хия (чеш. Česko, МФА (чешск.): [ˈʧɛskɔ]), официальное название — Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР); чеш. Česká republika (аббревиатура — ČR), МФА (чешск.): [ˈʧɛskaː ˈrɛpuˌblɪka]) — государство в Центральной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
В США рассказали о невосполнимой потере ВВС Украины
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Последние материалы
Канатоходец Руз первым в мире по канату перешел из Азии в Европу
Volkswagen готовится к массовым сокращениям
Как правильно проверять машину перед каждой поездкой
Не дайте неприятностям испортить отпуск: инструкция по использованию страховки в поездке
В России ожидается снижение урожая зерна на 0,8 миллиона тонн
В Марокко туристы платят за фото коз на деревьях
Рубль становится популярнее в расчётах с Европой и Африкой
Как часто нужно использовать бальзам для губ?
Путешествие, о котором будут говорить: 4 самых впечатляющих необычных отеля
Опасные предметы интерьера: каких вещей не должно быть в доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.