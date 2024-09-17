Цены на основные виды автомобильного топлива растут на российской бирже

Основные виды автомобильного топлива подорожали на российской бирже

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

На первых торгах недели на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) наблюдался рост цен на бензин и дизельное топливо, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Цена на бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник выросла на 1,21%, достигнув 59 393 рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 0,98% до 67 230 рублей. Однако за прошлую неделю стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 6,1% и 9,5% соответственно.

По итогам торговой сессии понедельника выросла и цена на дизельное топливо — на 0,72% до 60 340 рублей за тонну. За прошлую неделю его стоимость снизилась на 3,58%.

В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 1,29% до 36 600 рублей, мазута — на 0,04% до 26 045 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,91% до 80 546 рублей за тонну.

В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта, но в конце мая был временно снят. С августа запрет снова вступил в силу. Правительство продлило эмбарго до конца года, чтобы стабилизировать рынок в период сезонного спроса и планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах.

По мнению профильных ведомств, вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых регионах России.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.