Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"М.Видео" и "Эльдорадо" завершили процесс объединения
Город Касимов попал в Книгу рекордов России
Как подтянуть кожу лица: обзор лучших косметологических процедур
Рекомендации дизайнеров по сочетанию белого цвета с другими оттенками
Покупаете первую машину? 5 советов, которые помогут не ошибиться в выборе
Спагетти с баклажанами и помидорами: чудесный ужин в итальянском стиле
Осенняя побелка деревьев: об эффективности процедуры и особенностях её проведения
Учёные раскрыли тайны пубертата древних людей
Туристки отсудили у авиакомпании компенсацию морального вреда из-за утери багажа

Цены на основные виды автомобильного топлива растут на российской бирже

Основные виды автомобильного топлива подорожали на российской бирже
2:15
Экономика

На первых торгах недели на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) наблюдался рост цен на бензин и дизельное топливо, сообщает РИА Новости.

Основные виды автомобильного топлива подорожали на российской бирже
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Цена на бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в понедельник выросла на 1,21%, достигнув 59 393 рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 0,98% до 67 230 рублей. Однако за прошлую неделю стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 снизилась на 6,1% и 9,5% соответственно.

По итогам торговой сессии понедельника выросла и цена на дизельное топливо — на 0,72% до 60 340 рублей за тонну. За прошлую неделю его стоимость снизилась на 3,58%.

В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 1,29% до 36 600 рублей, мазута — на 0,04% до 26 045 рублей. Цена авиакеросина снизилась на 0,91% до 80 546 рублей за тонну.

В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта, но в конце мая был временно снят. С августа запрет снова вступил в силу. Правительство продлило эмбарго до конца года, чтобы стабилизировать рынок в период сезонного спроса и планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах.

По мнению профильных ведомств, вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых регионах России.

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта

Сочные, ароматные томаты — незаменимый ингредиент множества блюд. Чтобы наслаждаться этим вкусом круглый год, их важно правильно заготовить на зиму.

Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Отдых в Сочи в межсезонье: когда лучше приехать на море в конце года
Почему стоит ехать на море в Сочи в ноябре-декабре
Простое решение: полировка фар без сложных инструментов
Уксус против грязи: как очистить микроволновку без усилий и вредных химических средств
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
В США сообщили о потере Украиной двух последних Су-27 и МиГ-29
Как создать идеальный интерьер в 2025 году: минимализм, экология и цветовые всплески
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Избавляемся от накипи в чайнике с помощью простых и доступных домашних средств без химии
Последние материалы
Город Касимов попал в Книгу рекордов России
Как подтянуть кожу лица: обзор лучших косметологических процедур
Основные виды автомобильного топлива подорожали на российской бирже
Рекомендации дизайнеров по сочетанию белого цвета с другими оттенками
Покупаете первую машину? 5 советов, которые помогут не ошибиться в выборе
Спагетти с баклажанами и помидорами: чудесный ужин в итальянском стиле
Осенняя побелка деревьев: об эффективности процедуры и особенностях её проведения
Учёные раскрыли тайны пубертата древних людей
Туристки отсудили у авиакомпании компенсацию морального вреда из-за утери багажа
В английском футболе случился "самый эпичный промах месяца"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.