Россияне ответили, сколько стоит счастье

Исследование показало, насколько в России подорожало счастье

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно опросу исследовательского центра портала Superjob.ru, среднестатистический россиянин считает, что для счастья ему требуется доход в 250 тысяч рублей в месяц, сообщает Лента.

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С марта эта сумма выросла на 16%, а за год — на 25%. Опрос показал, что мужчинам для счастья нужно на 50 тысяч больше, чем женщинам (270 тысяч против 230 тысяч). Молодые люди до 24 лет назвали сумму в 185 тысяч рублей, а россияне старше 45 лет — 260 тысяч рублей.

Москва оказалась лидером по размеру дохода, необходимого для счастья, 276 тысяч рублей. В списке лидеров также Владивосток (270 тысяч), Ростов-на-Дону (257 тысяч), Тюмень (253 тысячи) и Красноярск (250 тысяч). Санкт-Петербург и Казань оказались на 11 месте с суммой в 240 тысяч рублей. Меньше всего для счастья захотели в Кирове (190 тысяч), Рязани и Кемерове (по 210 тысяч), а также в Ижевске (212 тысяч).

Опрос, проведенный осенью 2023 года, показал, что в среднем россиянам для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц. За полгода показатель вырос на 2,5%. В марте 2023 года люди говорили о сумме в 195 тысяч рублей.

Почти 40% россиян, опрошенных осенью 2024 года, признались, что ожидают улучшения качества жизни в течение года. Оптимистичнее прочих настроены граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





Оптимизм – отношение, отражающее веру или надежду в положительный и желаемый исход тех или иных событий.



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