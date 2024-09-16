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ОАЭ собрались активнее вкладываться в Германию

ОАЭ планируют активнее инвестировать в Германию
1:26
Экономика

На следующей неделе на бирже Абу-Даби появится новый фонд, привязанный к стоимости акций крупнейших немецких компаний. Компания Lunate Capital Limited упрощает для инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов доступ к немецкому рынку, который продолжает демонстрировать рекордный рост, сообщает Bloomberg.

ОАЭ планируют активнее инвестировать в Германию
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, PDM

Фонд Chimera S&P Germany UCITS будет копировать индекс S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped, включающий 30 наиболее ликвидных акций немецкого рынка. С начала года этот индекс вырос на 14%.

Рост стоимости акций немецких компаний и интерес к ним ближневосточных инвесторов, желающих вкладывать в крупнейшую экономику Европы, идет вразрез с пессимизмом, который царит в отношении Германии.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок Китая, второй по величине в мире, столкнулся с рекордным за четыре года падением объемов торгов. Кроме того, за период с января по август объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР снизился на 31,5%.

На фоне этого основной индекс страны CSI 300 продолжает многомесячное падение. С пиков 2021 года китайский рынок потерял 6,5 триллиона долларов капитализации.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

А́кция эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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