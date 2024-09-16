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Канада и Мексика хотят обойти США в поставках СПГ в Азию

Канада и Мексика готовятся конкурировать с США за азиатский рынок СПГ
1:36
Экономика

Канада и Мексика готовятся вложить 63 миллиарда долларов в развитие инфраструктуры для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Азию, сообщает газета Financial Times (FT). Две страны хотят составить конкуренцию США в поставках топлива в этот регион.

Канада и Мексика готовятся конкурировать с США за азиатский рынок СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Власти Канады и Мексики воспользовались ситуацией, когда в США приостановлена выдача новых разрешений на экспорт СПГ. Большинство месторождений этих стран находятся на западном побережье, что позволяет отправлять грузы в Азию, не пересекая загруженный Панамский канал, что делает доставку более простой и дешевой.

Однако, планам Оттавы и Мехико может помешать отсутствие действующего СПГ-завода в Канаде, а также расположение большинства мексиканских проектов в Пермском нефтегазоносном бассейне в юго-западной части США, для работы которых требуется разрешение американских властей.

В июле 2024 года США резко сократили поставки СПГ в страны Европейского союза, что привело к значительному снижению доходов американских экспортеров. Доходы упали до 791,4 миллиона долларов, что стало самым низким значением с ноября 2021 года. За первые семь месяцев 2024 года США поставили газа в Европу на 7,3 миллиарда долларов, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Уточнения

Конкуре́нция (от лат. concurrentia — "столкновение, сбегание") — соперничество.

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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