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Число участников российского аналога SWIFT выросло

Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT выросло
1:43
Экономика

К началу июля 2024 года количество участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) увеличилось до 570 организаций, а число сообщений выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает ТАСС.

Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT выросло
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Регулятор отмечает рост интереса к СПФС не только со стороны российских, но и иностранных организаций. Система стала ключевым инструментом для обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам.

Несмотря на то, что власти Евросоюза (ЕС) в июне 2024 года включили СПФС в свой санкционный список, ЦБ считает ее надежным и безопасным каналом обмена платежной информацией для финансовых организаций. За несколько месяцев после введения санкций список пользователей российской системы пополнили еще 14 организаций. В марте 2024 года участниками СПФС числились 556 организаций из 20 стран.

СПФС способна передавать данные в формате SWIFT, но не зависит от его каналов. Несмотря на создание российского аналога, многие финансовые организации в РФ продолжают использовать международную систему. По данным сопредседателя комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексея Маслова, ее услуги используют более 200 отечественных банков. При этом SWIFT стала фрагментированной, что заставило игроков использовать бартерные схемы.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей, функционирующая на базе информационно-телекоммуникационной системы мегарегулятора.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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