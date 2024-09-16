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Десять донских миллиардеров за год заработали больше бюджета Ростовской области: кто они и чем занимаются

Топ-10 донских миллиардеров заработали больше годового бюджета Ростова
3:45
Экономика

В 2023 году сумма чистой прибыли топ-10 богатейших жителей Ростовской области составила 69 млрд рублей при годовом бюджете Ростова более 63 млрд рублей, пишет rostovgazeta.ru.

Топ-10 донских миллиардеров заработали больше годового бюджета Ростова
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным издания, выручка первой десятки ростовчан, владеющих самыми прибыльными компаниями в регионе, достигла 530 115 078 084 рубля. При этом бюджет всей области на 2022-2024 годы составил примерно 230 млрд рублей, то есть в два с лишним раза меньше, отмечает газета.

В топ-10 богатейших предпринимателей региона вошли:

  1. Вадим Викулов. Владелец АО "Астон", занимающегося производством продуктов питания. В чистых активах бизнесмена числится более 55 млрд рублей.
  2. Владимир Мельников. Владелец известной в России компании "Глория Джинс". В активах "серебряного" участника — 116 млрд рублей.
  3. Киряки Саввиди. Владелец целых 37 крупных компаний, среди которых пищевые производства, гостиничный бизнес и т. д.
  4. Дмитрий Удрас. Совладелец крупнейшего на юге РФ комбайнового завода "Ростсельмаш". В портфеле бизнесмена акции 26 различных компаний. Активов Удраса в размере 30 млрд рублей хватит, чтобы построить индустриальный парк в Ростовской области.
  5. Юрий Рязанов. Один из учредителей ПАО "Ростсельмаш", АО "Клевер" и ООО "Завод Конорд". Активы составляют 18 млрд рублей — именно столько правительство готово выделить на развитие автомобильной и электротранспортной инфраструктуры области до 2025 года.
  6. Константин Бабкин. Совладелец ПАО "Ростсельмаш" имеет в активах более 30 млрд рублей и владеет примерно третью таких компаний, как ООО Бизнес-центр "Форум", АО "Клевер", ООО"Металлком", ООО "Оазис-Ростов" и ООО "Ростовский Прессово-Раскройный завод".
  7. Сергей Самсоненко. Основатель букмекерской компании ООО "Фортуна", которой владеет вместе с матерью Раисой. В чистых активах Самсоненко значится свыше 9 млрд рублей.
  8. Павел Рогачкин. Владелец нескольких компани в сфере ремонта и обслуживания дорог. Активы превышают 6,6 млрд рублей, что равно бюджету Ростовской области на июль 2024 года.
  9. Сергей Филобок. В прошлом году занял в рейтинге лишь 23 место. Единственная его компания — ООО "Группа Техноком" с прибылью 1,8 млрд рублей. Скромнее, чем у предыдущих участников, но хватило бы на приобретение регионом жилья в 2024 году.
  10. Олег Доценко. Бизнесмену принадлежат ООО "Меотида" и ООО "Логистик-союз". Активы составляют более 1,5 млрд рублей.

Сумма активов 100 самых богатых людей Ростовской области насчитывает почти 493 млрд рублей — это больше, чем расходная часть бюджета региона на 2024 год (336 млрд рублей). Участники рейтинга могли бы с избытком покрыть её, резюмирует издание.

Уточнения

Росто́вская о́бласть — субъект Российской Федерации на юге европейской части России, входит в состав Южного федерального округа.

Миллиарде́рами называют людей, состояние которых превышает 1 миллиард, чаще всего — долларов США.

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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