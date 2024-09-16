Застройщики придумали новый способ маскировки повышения цен

В Подмосковье придумали новый способ маскировки цен на новостройки

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Девелоперы нашли новый способ замаскировать повышение цен на недвижимость: они начали экономить на отделке квартир, сообщает Лента.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Журналисты приводят пример Московской области, где в августе значительно увеличилось количество квартир без отделки. Доля таких лотов в экспозиции превысила 53%, в то время как в начале года этот показатель составлял около 40%.

Такая экономия на отделке позволяет снизить цену на 30-35 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее аналитики прогнозировали, что девелоперы не будут спешить снижать цены на жилье, несмотря на падение спроса. По их мнению, у компаний достаточно резервов, чтобы сохранять прежний уровень цен. Однако, они могут предложить точечные скидки или бонусы, чтобы стимулировать спрос.

В Госдуме, напротив, ожидают снижения цен на новостройки. По оценкам депутатов, в течение следующих двух лет цены на первичном рынке жилья в России снизятся на 40%.

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.



Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.





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