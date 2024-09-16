Застройщики придумали новый способ маскировки повышения цен

Девелоперы нашли новый способ замаскировать повышение цен на недвижимость: они начали экономить на отделке квартир, сообщает Лента.
Журналисты приводят пример Московской области, где в августе значительно увеличилось количество квартир без отделки. Доля таких лотов в экспозиции превысила 53%, в то время как в начале года этот показатель составлял около 40%.
Такая экономия на отделке позволяет снизить цену на 30-35 тысяч рублей за квадратный метр.
Ранее аналитики прогнозировали, что девелоперы не будут спешить снижать цены на жилье, несмотря на падение спроса. По их мнению, у компаний достаточно резервов, чтобы сохранять прежний уровень цен. Однако, они могут предложить точечные скидки или бонусы, чтобы стимулировать спрос.
В Госдуме, напротив, ожидают снижения цен на новостройки. По оценкам депутатов, в течение следующих двух лет цены на первичном рынке жилья в России снизятся на 40%.
Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.
Девелопер — предприниматель, занимающийся созданием новых объектов недвижимости.
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