Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Подмосковье придумали новый способ маскировки цен на новостройки
На каком масле стоит жарить рыбу, чтобы было вкусно и полезно
Репродуктолог: лечение бесплодия неясного генеза возможно
В связи с выборами в Шри-Ланке туристам рекомендуют проявлять максимальную бдительность
6 требований ГАИ, которые водители могут смело игнорировать
Кардиолог: учащённое сердцебиение в состоянии требует посещения врача
Геофизик рассказал об опасности выброса солнечной плазмы
Выращивание петуний: 5 обязательных правил, о которых должен знать новичок
Как приготовить голубцы без риса и сделать их еще вкуснее

Россия и Египет наращивают торговые связи

Россия и Египет расширяют торгово-экономическое сотрудничество
1:30
Экономика

По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, за первые полгода 2024 года товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Лента.

Россия и Египет расширяют торгово-экономическое сотрудничество
Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Глава Минпромторга отметил, что рост двусторонней торговли наблюдается уже несколько лет. В 2023 году товарооборот России и Египта увеличился на 16% по сравнению с 2022 годом. В текущем году страны смогли сохранить положительную динамику, что обусловлено, в том числе, активным интересом российских инвесторов и предпринимателей к рынку Египта.

Алиханов подчеркнул, что Египет остается для России крупнейшим рынком сбыта на Африканском континенте. Расширение торгово-экономических связей между двумя странами наблюдается уже несколько лет.

Рост двустороннего товарооборота также обусловлен повышенным интересом египетских покупателей к российскому зерну. В июле и августе Египет стал основным импортером сельскохозяйственной продукции из России, купив 1,268 миллиона тонн зерна. За первые два месяца нового сельскохозяйственного сезона Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы (1,244 миллиона тонн).

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Предпринима́тель — частное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Вкусные помидоры круглый год: рецепты домашних заготовок на зиму
Консервируем помидоры на зиму: 3 простых и вкусных рецепта
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Не "Геранью" единой: Запад разузнал, что Россия уже год производит ударные дроны с дальностью полёта 1500 км
Ракета JASSM-ER. США планируют представить крылатую ракету Дмитрий Плотников Туристы возвращаются в Большой каньон Афганистана Ирина Гусакова
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Последние материалы
Репродуктолог: лечение бесплодия неясного генеза возможно
В связи с выборами в Шри-Ланке туристам рекомендуют проявлять максимальную бдительность
6 требований ГАИ, которые водители могут смело игнорировать
Кардиолог: учащённое сердцебиение в состоянии требует посещения врача
Геофизик рассказал об опасности выброса солнечной плазмы
Выращивание петуний: 5 обязательных правил, о которых должен знать новичок
Как приготовить голубцы без риса и сделать их еще вкуснее
Россия и Египет расширяют торгово-экономическое сотрудничество
Названы 5 причин, почему в машине пахнет бензином
Собянин рассказал о планах по развитию сезонного отдыха в Москве до 2030 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.