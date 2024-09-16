Россия и Египет наращивают торговые связи

Россия и Египет расширяют торгово-экономическое сотрудничество

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, за первые полгода 2024 года товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Лента.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Глава Минпромторга отметил, что рост двусторонней торговли наблюдается уже несколько лет. В 2023 году товарооборот России и Египта увеличился на 16% по сравнению с 2022 годом. В текущем году страны смогли сохранить положительную динамику, что обусловлено, в том числе, активным интересом российских инвесторов и предпринимателей к рынку Египта.

Алиханов подчеркнул, что Египет остается для России крупнейшим рынком сбыта на Африканском континенте. Расширение торгово-экономических связей между двумя странами наблюдается уже несколько лет.

Рост двустороннего товарооборота также обусловлен повышенным интересом египетских покупателей к российскому зерну. В июле и августе Египет стал основным импортером сельскохозяйственной продукции из России, купив 1,268 миллиона тонн зерна. За первые два месяца нового сельскохозяйственного сезона Египет стал крупнейшим покупателем российской пшеницы (1,244 миллиона тонн).

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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