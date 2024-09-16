"Будет даже выше": экономист рассказал, как изменятся военные пенсии с октября, и кому они положены

Экономист Гиринский: с октября пенсии военных пенсионеров увеличатся на 5,1%

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 октября 2024 года военных пенсионеров и приравненных к ним категорий россиян ждёт повышение военных пенсий, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По словам эксперта, увеличение выплат связано с индексацией, завязанной на уровень инфляции.

Фото: website President of the Russian Federation by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Ранее прогнозный параметр индексации составлял, в соответствии с ожидаемой инфляцией, порядка 4,5%. Сейчас он будет выше — 5,1%", отметил эксперт. По словам Гиринского, это связано с ростом понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия российского военнослужащего — с 89,32%, до 89,83%.

Также с октября на 4,5% увеличится размер денежного довольствия военных, что также вызовет увеличение пенсии военных пенсионеров. В среднем выплата составит более 41,5 тысячи рублей, подчеркнул собеседник. Окончательная сумма будет зависеть от звания, выслуги лет и других факторов, добавил экономист.

По словам Гиринского, новшества коснутся бывших служащих Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН и прочих структур, а также россиян, которые оформили инвалидность после боевых действий, и их родственников (в случае гибели военнослужащего). Всего повышение пенсий затронет 2,7 млн человек.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



Военнослу́жащий — человек, исполняющий должностные обязанности, связанные с прохождением военной службы, которая призвана решать задачи в сфере безопасности и обороны государства, и в связи с этим, обладающий специальным правовым статусом (при определённых условиях).



Индексация (экономика) — средство защиты от инфляции путём привязки к индексу потребительских цен.

