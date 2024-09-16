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Рост зарплат в России замедлится до 9%: как это повлияет на рынок труда

Центробанк предсказывает замедление роста зарплат в РФ
0:41
Экономика

В 2025 году рост зарплат в России замедлится до 9%, что в два раза ниже текущего уровня. Об этом сообщает Центробанк.

Центробанк предсказывает замедление роста зарплат в РФ
Фото: flickr.com by Mike Schmid, CC BY-SA 2.0

По информации ЦБ, рекордный рост зарплат в этом году, составивший 16%, оказался связан с дефицитом кадров, что побуждало компании предлагать более высокие зарплаты или переманивать квалифицированных специалистов.

Аналитики указывают, что замедление роста зарплат обусловлено исчерпанием ресурсов у компаний для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частному бизнесу становится всё сложнее конкурировать за кадры с государственным сектором.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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