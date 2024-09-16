Харрис увеличивает разрыв с Трампом в экономическом управлении США

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис опережает своего соперника Дональда Трампа по вопросу управления экономикой страны, сообщает Financial Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного бизнес-школой Michigan Ross.
В ходе опроса 44% респондентов выразили доверие Камале Харрис в вопросах экономики, в то время как 42% поддержали Дональда Трампа.
Таким образом, Харрис улучшила свои показатели на 1% по сравнению с августом, когда её поддержка составляла 42%, а поддержка Трампа — 41%.
Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США.
До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США.
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