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Харрис увеличивает разрыв с Трампом в экономическом управлении США

Харрис опережает Трампа по вопросам управления экономикой
0:38
Экономика

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис опережает своего соперника Дональда Трампа по вопросу управления экономикой страны, сообщает Financial Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного бизнес-школой Michigan Ross.

Харрис опережает Трампа по вопросам управления экономикой
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В ходе опроса 44% респондентов выразили доверие Камале Харрис в вопросах экономики, в то время как 42% поддержали Дональда Трампа.

Таким образом, Харрис улучшила свои показатели на 1% по сравнению с августом, когда её поддержка составляла 42%, а поддержка Трампа — 41%.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис  — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США.

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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