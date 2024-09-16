Харрис увеличивает разрыв с Трампом в экономическом управлении США

Харрис опережает Трампа по вопросам управления экономикой

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис опережает своего соперника Дональда Трампа по вопросу управления экономикой страны, сообщает Financial Times, ссылаясь на результаты опроса, проведенного бизнес-школой Michigan Ross.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

В ходе опроса 44% респондентов выразили доверие Камале Харрис в вопросах экономики, в то время как 42% поддержали Дональда Трампа.

Таким образом, Харрис улучшила свои показатели на 1% по сравнению с августом, когда её поддержка составляла 42%, а поддержка Трампа — 41%.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США.



До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.