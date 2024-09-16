Составлен рейтинг российских регионов, где коммуналка "не бьёт по карману"

Названы регионы России с минимальными расходами на ЖКУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самая низкая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги среди российских семей зафиксирована в Астраханской области, где она составляет около 6,3% от общих потребительских расходов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Кроме того, низкий уровень затрат на ЖКУ наблюдается в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии, где доля расходов на ЖКУ не превышает 7% по итогам 2023 года.

"В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023 году составляли 5397 рублей", — заявили эксперты.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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