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Составлен рейтинг российских регионов, где коммуналка "не бьёт по карману"

Названы регионы России с минимальными расходами на ЖКУ
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Экономика

Самая низкая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги среди российских семей зафиксирована в Астраханской области, где она составляет около 6,3% от общих потребительских расходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы регионы России с минимальными расходами на ЖКУ
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Кроме того, низкий уровень затрат на ЖКУ наблюдается в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии, где доля расходов на ЖКУ не превышает 7% по итогам 2023 года.

"В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023 году составляли 5397 рублей", — заявили эксперты.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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