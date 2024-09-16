Повышение пенсий для россиян: кого обрадуют в октябре?

Военным пенсионерам повысят пенсии с октября

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством "Прайм" напомнил, что с октября будет увеличен размер пенсий для военных пенсионеров и приравненных к ним категорий граждан. Одной из причин повышения станет индексация, которая обычно зависит от уровня инфляции.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Гиринский отметил, что первоначально прогнозируемая индексация составляла около 4,5%, однако актуальный показатель инфляции оказался выше — на уровне 5,1%.

В результате пенсии вырастут за счёт увеличения понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащих.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.