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Повышение пенсий для россиян: кого обрадуют в октябре?

Военным пенсионерам повысят пенсии с октября
0:43
Экономика

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством "Прайм" напомнил, что с октября будет увеличен размер пенсий для военных пенсионеров и приравненных к ним категорий граждан. Одной из причин повышения станет индексация, которая обычно зависит от уровня инфляции.

Военным пенсионерам повысят пенсии с октября
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Гиринский отметил, что первоначально прогнозируемая индексация составляла около 4,5%, однако актуальный показатель инфляции оказался выше — на уровне 5,1%.

В результате пенсии вырастут за счёт увеличения понижающего коэффициента от суммы денежного довольствия военнослужащих.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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