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В Новой Зеландии хотят изменить законодательство из-за Uber

Новая Зеландия готовит реформы для защиты прав водителей Uber
0:59
Экономика

Новая Зеландия намерена изменить трудовое законодательство после того, как компания Uber проиграла судебное дело, касающееся статуса водителей, сообщает Bloomberg.

Новая Зеландия готовит реформы для защиты прав водителей Uber
Фото: Wikipedia by Dllu, CC BY-SA 4.0

Суд постановил, что водители Uber должны считаться наемными работниками, а не независимыми подрядчиками, что открывает им доступ к социальным гарантиям, включая оплачиваемые отпуска и минимальную заработную плату. Uber, в свою очередь, выразила обеспокоенность тем, что это решение может привести к снижению гибкости работы для водителей и повышению цен для клиентов.

Министр труда Новой Зеландии заявил о необходимости пересмотра трудового законодательства, чтобы оно лучше соответствовало современным условиям, связанным с экономикой на условиях временной занятости. Он подчеркнул, что новая нормативная база должна учитывать как права работников, так и интересы компаний, предоставляющих подобные услуги.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км².

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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