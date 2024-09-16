В Новой Зеландии хотят изменить законодательство из-за Uber

Новая Зеландия готовит реформы для защиты прав водителей Uber

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новая Зеландия намерена изменить трудовое законодательство после того, как компания Uber проиграла судебное дело, касающееся статуса водителей, сообщает Bloomberg.

Фото: Wikipedia by Dllu, CC BY-SA 4.0

Суд постановил, что водители Uber должны считаться наемными работниками, а не независимыми подрядчиками, что открывает им доступ к социальным гарантиям, включая оплачиваемые отпуска и минимальную заработную плату. Uber, в свою очередь, выразила обеспокоенность тем, что это решение может привести к снижению гибкости работы для водителей и повышению цен для клиентов.

Министр труда Новой Зеландии заявил о необходимости пересмотра трудового законодательства, чтобы оно лучше соответствовало современным условиям, связанным с экономикой на условиях временной занятости. Он подчеркнул, что новая нормативная база должна учитывать как права работников, так и интересы компаний, предоставляющих подобные услуги.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км².



Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



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