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Офшорный проект на $4 млрд: Италия укрепляет позиции в Катаре

Итальянская компания получила контракт на $4 млрд для проекта в Катаре
1:07
Экономика

Итальянская компания Saipem получила крупный контракт на сумму около 4 миллиардов долларов от энергетической компании в Катаре, сообщает Bloomberg.

Итальянская компания получила контракт на млрд для проекта в Катаре
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Контракт касается разработки офшорных проектов в рамках расширения месторождений природного газа в Персидском заливе. В рамках сделки Saipem займётся строительством подводных трубопроводов и инфраструктуры для транспортировки природного газа на берег. Проект направлен на увеличение добычи газа на фоне роста спроса на энергоносители в мире, особенно в Европе, которая стремится диверсифицировать свои источники поставок после энергетического кризиса.

Saipem заявила, что участие в этом проекте укрепит её позиции на рынке нефти и газа, подчеркнув значимость своих технологических решений для реализации столь масштабных задач.

Контракт является частью долгосрочной стратегии по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре, который планирует значительно расширить экспортные мощности в ближайшие годы.

Уточнения

Офшо́р (от англ. offshore — «нечто вне / напротив сухопутного берега» — то есть отделённое водой, в мористом прибрежье) — страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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