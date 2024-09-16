В Молдавии заявили о желании получать российский газ через Украину

Молдавия ищет пути сохранения транзита газа через Украину

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что правительство стремится сохранить традиционный маршрут поставок газа в Приднестровье через Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

Этот вопрос, по его словам, имеет не только энергетическую, но и региональную безопасность. Остановка транзита российского газа через Украину может привести к дестабилизации Приднестровья, что нежелательно для всех сторон, включая Россию. При этом министр отметил, что возможные альтернативные маршруты поставок окажутся более затратными.

Сейчас действующий контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" сохраняется до 2026 года, однако власти Молдавии запросили у "Газпрома" возможность использования альтернативных путей из-за возможных перебоев с транзитом через Украину.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.



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