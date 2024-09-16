Глава Ford увидел в Китае серьёзную угрозу для автопрома США

Глава Ford обеспокоен ростом производства электромобилей в Китае

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава компании Ford Джим Фарли заявил, что стремительное развитие производства электромобилей в Китае представляет собой серьезную угрозу для автомобильной индустрии США и их позиций на международных рынках, передает The Wall Street Journal.

Фото: flickr by Ivan Radic, CC BY 2.0

Фарли отметил, что китайские автопроизводители используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, что позволяет им развиваться значительно быстрее, чем их американские конкуренты. По словам Фарли, Китай "развивается со скоростью света", а инновационные технологии, используемые китайскими производителями, не имеют аналогов в США.

Ранее Китай не воспринимался как серьезный конкурент на мировом автомобильном рынке, но благодаря "методичным инвестициям" и значительным правительственным субсидиям, китайские компании смогли сделать огромный рывок вперед. Это позволило им укрепить свои позиции не только на внутреннем рынке, но и выйти на международные рынки, такие как Европа, Азия и Ближний Восток.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.



Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).



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