Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трусова не считает свое выступление на прокатах возвращением в спорт
Какие продукты поддерживают иммунитет при простуде
Лучшие авто с премиальным дизайном по доступной цене
Автоэксперт Моржаретто назвал жёсткими новые условия утильсбора
Как жители Запада повторяют судьбу россиян с китайскими автомобилями
Вечное лето: 10 направлений для "бесконечных" каникул под жарким солнцем
Как уменьшить прыщи с помощью домашних средств: маски и рецепты для чистой кожи?
Отдых в Сочи в межсезонье: когда лучше приехать на море в конце года
Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода

Глава Ford увидел в Китае серьёзную угрозу для автопрома США

Глава Ford обеспокоен ростом производства электромобилей в Китае
1:04
Экономика

Глава компании Ford Джим Фарли заявил, что стремительное развитие производства электромобилей в Китае представляет собой серьезную угрозу для автомобильной индустрии США и их позиций на международных рынках, передает The Wall Street Journal.

Глава Ford обеспокоен ростом производства электромобилей в Китае
Фото: flickr by Ivan Radic, CC BY 2.0

Фарли отметил, что китайские автопроизводители используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, что позволяет им развиваться значительно быстрее, чем их американские конкуренты. По словам Фарли, Китай "развивается со скоростью света", а инновационные технологии, используемые китайскими производителями, не имеют аналогов в США.

Ранее Китай не воспринимался как серьезный конкурент на мировом автомобильном рынке, но благодаря "методичным инвестициям" и значительным правительственным субсидиям, китайские компании смогли сделать огромный рывок вперед. Это позволило им укрепить свои позиции не только на внутреннем рынке, но и выйти на международные рынки, такие как Европа, Азия и Ближний Восток.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Последние материалы
Как уменьшить прыщи с помощью домашних средств: маски и рецепты для чистой кожи?
Отдых в Сочи в межсезонье: когда лучше приехать на море в конце года
Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода
Тренировка для наращивания мышц на руках
Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения
Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.