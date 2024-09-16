Легендарные западные автомобильные бренды стремительно теряют позиции

Как жители Запада повторяют судьбу россиян с китайскими автомобилями

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные автомобильные бренды теряют позиции из-за китайских производителей. Китайские авто стали популярными в России, и ожидается, что это произойдет и в других странах, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, CC BY-SA 4.0

Tesla изменила представление о электромобилях, что привело к росту продаж китайских авто. Западные компании не смогли вовремя адаптироваться к изменениям на рынке из-за COVID-19 и других факторов. Volkswagen и Toyota столкнулись с падением продаж и могут закрыть заводы.

Китайские электромобили превзошли по продажам Tesla, и их доля на рынке растет. Китай стремится к глобальному доминированию в производстве электромобилей, несмотря на обвинения в несправедливой конкуренции. США и Канада ввели высокие пошлины на китайские электромобили, что может привести к торговой войне.

Великобритания стремится к увеличению доли электромобилей, что выгодно китайским производителям.

Западные бренды не могут конкурировать с китайскими по цене и качеству, и разработка собственных аккумуляторов требует значительных инвестиций. Глобальное доминирование китайских электромобилей выглядит неизбежным, и западные потребители будут переключаться на новые бренды.

Уточнения

Доминирование — главенствующее положение над другими субъектами и предметами.



Конкуре́нция (от лат. concurrentia — "столкновение, сбегание") — соперничество.



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