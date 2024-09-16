Иран запустит принятие платежей через "Мир" через полгода

Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, российская платежная система "Мир" запускает интеграцию с иранской "Шетаб" и начнет работать в Иране примерно через полгода, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

"Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб". "Шетаб" сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платежная система "Мир" заработает еще и в Иране", — отметил дипломат.

Медиасаммит БРИКС проходит с 13 по 17 сентября в Москве, где участвуют руководители и эксперты более 60 средств массовой информации из 45 стран.

Основная площадка форума — Центр международной торговли. Организатором мероприятия является информационное агентство ТАСС, которому 1 сентября этого года исполнился 120 лет. Медиасаммит проводится впервые в новом формате Медиафорума БРИКС — неправительственной некоммерческой платформе для диалога между ведущими СМИ стран-участниц объединения.

Медиафорум был учрежден в 2015 году по инициативе Xinhua и с тех пор собирается в председательствующей в БРИКС стране, которой с 1 января 2024 года станет Россия. Оператором мероприятий председательства РФ в БРИКС является Фонд Росконгресс.

Уточнения

Сре́дства ма́ссовой информа́ции — совокупность органов публичной передачи информации с помощью технических средств; до сих пор более употребительное в русском языке обозначение средств повседневной практики сбора, обработки и распространения сообщений массовым аудиториям.





Интегра́ция — процесс объединения частей в целое.



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