Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировка для наращивания мышц на руках
Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения
Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
В России запретили продавать одежду без маркировки

Иран запустит принятие платежей через "Мир" через полгода

Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода
1:26
Экономика

По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, российская платежная система "Мир" запускает интеграцию с иранской "Шетаб" и начнет работать в Иране примерно через полгода, сообщает ТАСС.

Платёжная система "Мир" заработает в Иране примерно через полгода
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

"Сейчас мы пытаемся соединить платежные системы "Мир" и "Шетаб". "Шетаб" сейчас на тестовом уровне работает. Я считаю, что где-то через полгода платежная система "Мир" заработает еще и в Иране", — отметил дипломат.

Медиасаммит БРИКС проходит с 13 по 17 сентября в Москве, где участвуют руководители и эксперты более 60 средств массовой информации из 45 стран.

Основная площадка форума — Центр международной торговли. Организатором мероприятия является информационное агентство ТАСС, которому 1 сентября этого года исполнился 120 лет. Медиасаммит проводится впервые в новом формате Медиафорума БРИКС — неправительственной некоммерческой платформе для диалога между ведущими СМИ стран-участниц объединения.

Медиафорум был учрежден в 2015 году по инициативе Xinhua и с тех пор собирается в председательствующей в БРИКС стране, которой с 1 января 2024 года станет Россия. Оператором мероприятий председательства РФ в БРИКС является Фонд Росконгресс.

Уточнения

Сре́дства ма́ссовой информа́ции — совокупность органов публичной передачи информации с помощью технических средств; до сих пор более употребительное в русском языке обозначение средств повседневной практики сбора, обработки и распространения сообщений массовым аудиториям.
 

Интегра́ция — процесс объединения частей в целое.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Последние материалы
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
В России запретили продавать одежду без маркировки
Разгрузочные дни, которые могут навредить вашему здоровью
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.