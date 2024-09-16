Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкий способ очистить микроволновку без опасных химикатов
Что нужно сделать с лилиями после цветения: простые шаги для пышного возвращения
Паприкаш из курицы по-венгерски: особенно вкусно с макаронами или галушками на гарнир
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
Разгрузочные дни, которые могут навредить вашему здоровью
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля

В России запретили продажу немаркированной одежды

В России запретили продавать одежду без маркировки
2:18
Экономика

С 15 сентября в России запрещена продажа немаркированной одежды, сообщает РБК.

В России запретили продавать одежду без маркировки
Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Изменение соответствующего постановления правительства вступило в силу, и теперь маркировка обязательна для брюк, костюмов, юбок, платьев, блейзеров, блуз, рубашек, спортивной одежды, лыжных костюмов, верхней одежды, шали, шарфов, галстуков и некоторых других элементов гардероба.

До этого момента оборот немаркированной продукции был разрешен, если она была произведена или ввезена в Россию до 1 апреля 2024 года, когда вступила в силу обязательная маркировка товаров легкой промышленности.

Был проведен опрос среди торговых площадок и магазинов одежды, чтобы выяснить их готовность к нововведению. Представитель Gloria Jeans заявил, что компания заранее начала маркировать всю свою продукцию, поступающую во все каналы продаж с 1 апреля, а также оптимизировала поставки.

"В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки", — уточнил он.

Ozon предупредил продавцов, у которых еще остались непромаркированные товары, произведенные или ввезенные до 1 апреля 2024 года, о необходимости распродать их до 14 сентября.

"Ozon считывает коды маркировки в одежде в случае размещения товаров на складе маркетплейса с первого апреля 2024-го. Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе, а значит, такой товар не будет доступен для покупки. Наличие корректной маркировки обязательно при приеме на склад маркетплейса", — сказали в организации.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой, продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров.

Уточнения

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark — отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.
 

Склад — территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для хранения материальных ценностей и оказания складских услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как сохранить картофель свежим до весны даже в сыром подвале?

Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.

Никаких ростков до самой весны: какие материалы класть рядом с картофелем
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России
Сводка с фронта: дроны ВСУ опять прорывались к Москве, Буданов* в панике от производства "Искандеров"
Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный метод с содой
Уберечь виноград любой ценой: надёжные методы защиты урожая
"Гарпия-А1". Россия удивит ударным дроном с огромной дальностью полёта Дмитрий Плотников
Токсичные листья ореха: безопасные способы утилизации вместо сжигания
Сжигаем жир на животе: короткая тренировка для пресса
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Экономика Германии продолжает стремительно падать из-за автопрома
Последние материалы
Домашние и профессиональные методы борьбы с мозолями на ногах
Постоянное чувство голода: возможные причины и советы терапевта
Почему одни кошки общительные, а другие — молчаливые
Как временно остановить рост трещины на лобовом стекле
В России запретили продавать одежду без маркировки
Разгрузочные дни, которые могут навредить вашему здоровью
Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
Как очистить чайник от накипи: три простых метода, которые работают
Овощи, запечённые в фольге: перед запеканием они долго маринуются в масле и приправах
Миссия Polaris Dawn завершена: капсула Dragon приводнилась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.