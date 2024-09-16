В России запретили продажу немаркированной одежды

В России запретили продавать одежду без маркировки

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 15 сентября в России запрещена продажа немаркированной одежды, сообщает РБК.

Фото: Wikipedia by freestocks.org, PDM

Изменение соответствующего постановления правительства вступило в силу, и теперь маркировка обязательна для брюк, костюмов, юбок, платьев, блейзеров, блуз, рубашек, спортивной одежды, лыжных костюмов, верхней одежды, шали, шарфов, галстуков и некоторых других элементов гардероба.

До этого момента оборот немаркированной продукции был разрешен, если она была произведена или ввезена в Россию до 1 апреля 2024 года, когда вступила в силу обязательная маркировка товаров легкой промышленности.

Был проведен опрос среди торговых площадок и магазинов одежды, чтобы выяснить их готовность к нововведению. Представитель Gloria Jeans заявил, что компания заранее начала маркировать всю свою продукцию, поступающую во все каналы продаж с 1 апреля, а также оптимизировала поставки.

"В наших магазинах и на складах непромаркированных товаров нет, остатки на складах у основных партнеров не превышают двух процентов. До 15 сентября мы планируем максимально распродать эти товары, а после — вывезем единичные остатки", — уточнил он.

Ozon предупредил продавцов, у которых еще остались непромаркированные товары, произведенные или ввезенные до 1 апреля 2024 года, о необходимости распродать их до 14 сентября.

"Ozon считывает коды маркировки в одежде в случае размещения товаров на складе маркетплейса с первого апреля 2024-го. Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе, а значит, такой товар не будет доступен для покупки. Наличие корректной маркировки обязательно при приеме на склад маркетплейса", — сказали в организации.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс давно работает с маркировкой, продавцов заранее предупреждают об обязательной маркировке новых категорий товаров.

Уточнения

Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. mark — отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.





Склад — территория, помещение (также их комплекс), предназначенное для хранения материальных ценностей и оказания складских услуг.



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