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Исследование выявило недружественные страны, которые сильно зависят от никеля из России

Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
2:22
Экономика

Финляндия и Эстония наиболее сильно зависят от российского никеля среди недружественных стран, сообщает РИА Новости.

Какие недружественные страны сильно зависят от российского никеля
Фото: flickr.com by James St. John, CC BY 2.0

Исследование платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия показало, что доля России в финском импорте никеля составила 88,4%, что эквивалентно 335,7 миллиона долларов, а в эстонском — 44,1%, или 1,5 миллиона долларов.

Кроме того, поставки из России заметно повлияли на закупки этого металла Чехией (7,7% или 14,4 миллиона долларов), Германией (7,4% или 80,1 миллиона долларов) и Болгарией (5,7% или 485,5 тысячи долларов).

Также среди недружественных стран российский никель покупали Словения (4% или 561,3 тысячи долларов), Нидерланды (2,6% или 13,8 миллиона долларов), Польша (2,4% или 2,8 миллиона долларов), Латвия (1,6% или 9,6 тысячи долларов) и Испания (1,5% или 2,4 миллиона долларов).

Доля импорта никеля из России в Словакии составила менее 1% (43,6 тысячи долларов), а также в Японии (8,8 миллиона долларов), Южной Корее (407 тысяч долларов) и Дании (53,3 тысячи долларов).

В 2023 году Россия заняла четвертое место в мире по добыче никеля, с долей 6%.

На прошедшей неделе президент Владимир Путин на совещании с правительством напомнил, что Россия является одним из мировых лидеров по запасам многих видов сырья. Он предложил рассмотреть возможность введения ограничений на экспорт урана, титана, никеля и других товаров в недружественные страны в ответ на санкции, но отметил, что это не должно нанести вреда России.

Уточнения

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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