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Шольц надеется, что в 2024 году прояснится вопрос собственности НПЗ в Шведте

Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте
1:48
Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что ситуация с контролем над нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, доля которого принадлежит дочерней компании "Роснефти", станет ясной до конца года, сообщает РИА Новости. 

Шольц надеется на прояснение ситуации с владением НПЗ в Шведте
Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

"Мы надеемся и исходим из того, что всё будет ясно к концу года, и что можно будет использовать последующее время, чтобы во всём разобраться", — заявил Шольц.

Канцлер отметил, что переговоры продолжаются, поэтому внешнее управление активами "Роснефти" было продлено.

В сентябре 2022 года правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Это обеспечило контроль над долями трёх нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.

В начале сентября внешнее управление продлили до 10 марта 2025 года. Суд в Германии 14 марта 2023 года отклонил иск "Роснефти" к немецкому правительству, подтвердив передачу её активов под внешнее управление. Также без результата осталась апелляция, поданная в августе. В апреле защита "Роснефти" направила в Минэкономики Германии требование о возмещении убытков от внешнего управления её "дочками" и подала иск против продления этого управления.

В декабре 2023 года "Роснефть" обратилась с конституционной жалобой в Федеральный административный суд Германии на передачу её дочерних компаний под внешнее управление Федерального сетевого агентства.

Уточнения

Нефтеперераба́тывающий заво́д — промышленное предприятие, основной функцией которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии.

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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