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Песков ответил на вопросы, касающиеся ограничений экспорта стратегического сырья

Песков: ограничения на экспорт стратегического сырья могут иметь положительный эффект для России
1:29
Экономика

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, назвал действия Запада в отношении России бандитскими, сообщает Прайм. Он заверил, что Москва ответит на эти действия, но при этом не будет ущемлять свои интересы в вопросе ограничения экспорта стратегического сырья.

Песков: ограничения на экспорт стратегического сырья могут иметь положительный эффект для России
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

"Во-первых, конечно же, никто ничего не будет делать в ущерб себе, и об этом говорил президент. Нам нужно отвечать на, я бы сказал, не то что недружественные, бандитские действия в наш адрес," — заявил Песков.

Он отметил, что подобные решения могут иметь положительный эффект, стимулировать развитие импортозамещения. В качестве примера Песков привел продовольственное эмбарго, которое, несмотря на риск, позволило за 10 лет полностью заменить импорт отечественными товарами.

"Все эти решения, конечно же, будут приниматься весьма и весьма осторожно, потому что рынок тоже достаточно конкурентный и беспощадный. И потеряв на нем позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы их хоть как-то завоевать снова" — подчеркнул Песков.

На прошлой неделе президент Владимир Путин, обсуждая с правительством санкции Запада, предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта ряда стратегических товаров, таких как уран, титан, никель, в недружественные страны. Однако он подчеркнул, что такие меры не должны наносить ущерб российской экономике.

Уточнения

Эмба́рго — наложение государством запрета на ввоз другими странами или вывоз из страны золота или иностранной валюты, отдельных видов товаров — оружия, современных технологий и других.

Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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