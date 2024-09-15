В Гааге запретят рекламу авиаперевозок, нефти и круизов

Гаага стала первым городом в мире, запретившим рекламу продуктов, работающих на ископаемом топливе, и углеродоемких услуг, включая круизные лайнеры и авиаперевозки, сообщает Bloomberg.
В пятницу местный совет голландского города принял закон, который вступает в силу с 1 января 2025 года. Это решение последовало за призывом главы ООН Антониу Гутерриши к правительствам отказаться от такой рекламы.
"Гаага хочет стать климатически нейтральной к 2030 году. Тогда не стоит разрешать рекламу продукции ископаемой промышленности", — заявила Леони Герритсен, член городского совета от Партии защиты животных.
Гаага — административный центр Нидерландов, где расположены парламент, министерства и верховный суд страны. Здесь также расположены ключевые международные организации, такие как высший суд ООН, Международный суд, Международный уголовный суд и правоохранительное агентство Европейского союза Европол.
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