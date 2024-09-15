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В Гааге запретят рекламу авиаперевозок, нефти и круизов

Гаага станет первым городом в мире, запретившим рекламу нефти и авиаперевозок
1:07
Экономика

Гаага стала первым городом в мире, запретившим рекламу продуктов, работающих на ископаемом топливе, и углеродоемких услуг, включая круизные лайнеры и авиаперевозки, сообщает Bloomberg.

Гаага станет первым городом в мире, запретившим рекламу нефти и авиаперевозок
Фото: Lybil BER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

В пятницу местный совет голландского города принял закон, который вступает в силу с 1 января 2025 года. Это решение последовало за призывом главы ООН Антониу Гутерриши к правительствам отказаться от такой рекламы.

"Гаага хочет стать климатически нейтральной к 2030 году. Тогда не стоит разрешать рекламу продукции ископаемой промышленности", — заявила Леони Герритсен, член городского совета от Партии защиты животных.

Гаага — административный центр Нидерландов, где расположены парламент, министерства и верховный суд страны. Здесь также расположены ключевые международные организации, такие как высший суд ООН, Международный суд, Международный уголовный суд и правоохранительное агентство Европейского союза Европол.

Уточнения

Круи́зное су́дно — судно, совершающее туристический рейс (как правило, международный при морских круизах или внутри одной страны при круизах по внутренним водным путям) и перевозящее пассажиров, которые, будучи участниками групповой туристической программы, размещены на судне с целью совершения (согласно расписанию) кратковременных туристических посещений одного или нескольких портов.

Парла́мент — высший представительный и законодательный орган в государствах с наличием системы разделения властей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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