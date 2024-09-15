Песков прокомментировал итоги введения продовольственного эмбарго

Как на Россию повлияло введение продовольственного эмбарго

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что введение продовольственного эмбарго 10 лет назад было рискованным решением, но позволило России полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами питания, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, когда мы отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно, но в итоге по прошествии 10 лет мы констатируем, что мы полностью заместили весь ассортимент собственными продуктами питания", — сказал Песков

Уточнения

Эмба́рго — наложение государством запрета на ввоз другими странами или вывоз из страны золота или иностранной валюты, отдельных видов товаров — оружия, современных технологий и других.



Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.