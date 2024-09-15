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Китай может избежать потерянных десятилетий Японии, если пойдёт по пути Южной Кореи

Чтобы построить инновационную экономику, политики в Пекине изучают опыт южнокорейских коллег
2:46
Экономика

Экономисты провели параллели между двумя крупнейшими экономиками Азии, Китаем и Японией, сообщает Bloomberg.

Чтобы построить инновационную экономику, политики в Пекине изучают опыт южнокорейских коллег
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Недавние данные, показывающие, что в Китае зафиксировано первое сокращение банковского кредитования предприятий и домохозяйств почти за два десятилетия после нескольких месяцев слабых розничных продаж, похоже, подтверждают, что "балансовая рецессия” в японском стиле продолжается. Этот термин, популяризированный Ричардом Ку, экспертом по японской экономике, обозначает ситуацию, когда потребители и компании отдают приоритет выплате долгов, а не расходам и инвестициям, тем самым сдерживая рост.

Есть и другие тревожные параллели между двумя крупнейшими экономиками Азии. В Китае широкий индекс цен снижается уже пять кварталов подряд — это самый продолжительный период дефляции с 1990-х годов. За последние три года акции, торгуемые на материковой и гонконгской биржах, потеряли в совокупности 5 триллионов долларов США рыночной стоимости.

Когда в начале 1990-х годов в Японии лопнул пузырь на рынке недвижимости, последовало несколько "потерянных десятилетий" падения цен на активы и анемичного роста. Однако у аргумента японизации есть одно большое ограничение: уровень валового внутреннего продукта на душу населения и уровень урбанизации в Китае намного ниже, чем в Японии в 1990-х годах, что означает, что в этой аналогии развитая экономика (Япония) смешивается с экономикой, которая все еще стремится получить этот статус (Китай).

"Япония в 1990-х была похожа на человека средних лет … Корея в 1998 году и Китай сегодня уже не подростки, но они все еще молоды и все еще могут вырасти на несколько сантиметров выше и стать сильнее. В этом самая большая разница ”, — сказал Шу Цзяпэй, автор доклада "Японизация или кореанизация?" и аналитик китайской SDIC Securities Co.

Для политиков Китая сейчас главной задачей является поиск двигателей роста, которые компенсировали бы экономическое давление проблемного рынка недвижимости, и именно здесь Южная Корея может предложить дорожную карту.

Когда десятилетия бурного роста закончились, посткризисные лидеры Южной Кореи сменили курс. На финансовом фронте они реструктурировали неплатежеспособные предприятия и улучшили корпоративное управление, чтобы защититься от будущих неудач.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

Урбаниза́ция — процесс повышения роли городов, городской культуры и "городских отношений" в развитии общества, увеличение численности городского населения по сравнению с сельским и "трансляция" сформировавшихся в городах высших культурных образцов за пределы городов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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