Intel начнёт производство чипов для военного и разведывательного назначения

Intel подтверждает сделку на 3,5 миллиарда долларов по производству чипов для военного назначения

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Intel Corp. официально претендует на получение федеральных грантов в размере 3,5 миллиарда долларов на производство полупроводников для Пентагона, сообщает Bloomberg.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM

Секретная программа, получившая название Secure Enclave, направлена на создание производства передовых чипов военного и разведывательного назначения. Она охватывает несколько штатов, включая производственный объект в Аризоне.

О выделении средств может быть объявлено уже на следующей неделе. Они добавятся к возможным 8,5 миллиардам долларов в виде грантов и 11 миллиардам долларов в виде кредитов, которые Intel получила в марте в рамках Закона о чипах и науке, закона, который президент Джо Байден подписал в 2022 году, чтобы оживить производство полупроводников в США и уменьшить зависимость от Азии.

Intel все еще ведет переговоры об условиях этого более широкого пакета стимулов, который предназначен для поддержки предприятий в Аризоне, Огайо, Нью-Мексико и Орегоне. Как и другие победители конкурса Chips Act, Intel еще не получила никаких денег. Финансирование Secure Enclave также было получено в рамках программы грантов Chips Act, управляемой Министерством торговли, после того, как в начале этого года возник спор о том, какое ведомство будет нести ответственность, но оно осуществлялось вне стандартного процесса подачи заявок.

Intel, Министерство торговли и Пентагон отказались от комментариев.

Соглашение по Secure Enclave свидетельствует о том, что правительство США доверяет Intel в реализации планов Пентагона, несмотря на недавние проблемы компании. В прошлом месяце Intel опубликовала ужасающий отчет о прибыли и прогноз доходов, что привело к падению акций и разрушило веру в амбициозный план генерального директора Пэта Гелсингера по выходу из кризиса, который основывается на инвестициях в фабрики по всему миру.

Чипмейкер сейчас активно пересматривает свои производственные амбиции.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Ко́нкурс (лат. concursus — столкновение, стечение) — соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу.





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