Внесудебное банкротство: спасение для тех, кто попал в ловушку мошенников

Жертвы мошенников могут освободиться от долгов

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кибермошенники ежегодно крадут у россиян 15-16 миллиардов рублей, что сопоставимо с бюджетами крупных городов. При этом менее 10% этих средств удается вернуть.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Жертвы мошенничества часто берут кредиты на крупные суммы, что приводит к значительным финансовым трудностям и иногда разрушает их жизнь. В таких случаях бесплатное внесудебное банкротство может стать выходом, пишет "РГ".

С сентября 2020 года в России доступна упрощенная процедура внесудебного банкротства, предназначенная для людей с малыми или отсутствующими активами. Это позволяет гражданам избавиться от долгов без судебных разбирательств. За четыре года было начато более 63 тысяч таких процедур, из которых половина завершена, и списано 14,7 миллиарда рублей.

Процедура доступна для должников с долгом от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, если долг невозможно взыскать по одной из указанных причин, таких как отсутствие имущества или длительное списание средств. Однако есть и ограничения: банкротство негативно влияет на кредитную историю и запрещает занимать определенные должности или получать новые кредиты в течение нескольких лет.

Внесудебное банкротство предоставляет реальный шанс для людей, оказавшихся в трудной ситуации, освободиться от долгов и восстановить финансовое положение.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.