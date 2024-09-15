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Внесудебное банкротство: спасение для тех, кто попал в ловушку мошенников

Жертвы мошенников могут освободиться от долгов
1:32
Экономика

Кибермошенники ежегодно крадут у россиян 15-16 миллиардов рублей, что сопоставимо с бюджетами крупных городов. При этом менее 10% этих средств удается вернуть.

Жертвы мошенников могут освободиться от долгов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Жертвы мошенничества часто берут кредиты на крупные суммы, что приводит к значительным финансовым трудностям и иногда разрушает их жизнь. В таких случаях бесплатное внесудебное банкротство может стать выходом, пишет "РГ".

С сентября 2020 года в России доступна упрощенная процедура внесудебного банкротства, предназначенная для людей с малыми или отсутствующими активами. Это позволяет гражданам избавиться от долгов без судебных разбирательств. За четыре года было начато более 63 тысяч таких процедур, из которых половина завершена, и списано 14,7 миллиарда рублей.

Процедура доступна для должников с долгом от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, если долг невозможно взыскать по одной из указанных причин, таких как отсутствие имущества или длительное списание средств. Однако есть и ограничения: банкротство негативно влияет на кредитную историю и запрещает занимать определенные должности или получать новые кредиты в течение нескольких лет.

Внесудебное банкротство предоставляет реальный шанс для людей, оказавшихся в трудной ситуации, освободиться от долгов и восстановить финансовое положение.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника удовлетворить в полном объёме требования кредиторов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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