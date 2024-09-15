Казахстан не допустил нелегальный ввоз пшеницы: 526 тонн вернули в Россию

Казахстан пресёк незаконный ввоз 526 тонн пшеницы из России

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Казахстана предотвратило попытку ввоза 526 тонн пшеницы из России, который осуществлялся в обход действующего запрета.

Фото: freepik.com by grmarc, PDM

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства страны, партия зерна была обнаружена на фитосанитарном контрольном посту в Западно-Казахстанской области. Пшеницу пытались ввести из Саратовской и Тульской областей в Шымкент. 11-12 сентября было возвращено восемь вагонов пшеницы обратно в Россию.

Напомним, 26 июля в Казахстане запретили ввоз пшеницы из третьих стран и государств Евразийского экономического союза.

Уточнения

Пшени́ца (лат. Tríticum) — род травянистых, в основном однолетних, растений семейства Злаки, или Мятликовые (Poaceae), ведущая зерновая культура во многих странах.



Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км².



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