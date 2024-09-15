Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстан пресёк незаконный ввоз 526 тонн пшеницы из России
Экс-тренер "Спартака" Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А
"Почта России" перейдет на отечественную ОС
Идеальные условия для сбора корнеплодов: практические советы
Как удалить пленку и внутренности из кальмаров
Почему ваши привычки делают волосы ломкими и слабыми
В Самарской области создадут турмаршрут по загородным резиденциям купцов
Эксперт Васильев: замерщик при установке входной двери может насчитать больше
Советы по спасению пересоленных блюд

Австрия говорит "нет" российскому газу: Wien Energy меняет поставщиков

Австрия окончательно откажется от российского газа
0:40
Экономика

Австрийская компания Wien Energy GmbH объявила о полном прекращении закупок российского газа с 2025 года, что стало одним из значимых шагов Европы на пути к снижению энергетической зависимости от России.

Австрия окончательно откажется от российского газа
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Это решение связано с желанием Европейского союза повысить надежность поставок энергоресурсов и обеспечить энергетическую безопасность.

Компания уже заключила контракты с поставщиками из Северной Африки, Северного моря и экспортёрами сжиженного природного газа (СПГ), что позволит обеспечить около 12% потребления газа в Австрии, без влияния на цены для потребителей.

Уточнения

А́встрия  — государство в Центральной Европе. Население составляет 8,858 млн человек (2019), площадь — 83 879 км².

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Советы, как избавиться от кротов в саду

Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.

Кроты в вашем саду? Вот как можно от них избавиться
Силовые тренировки для тех, кому за 60
Как тренироваться, чтобы нарастить мышечную массу после 60 лет?
Лёгкий и быстрый рецепт к чаю: десерт с яблоками и манной крупой
Опытные дачники используют этот цветок для защиты участка от вредителей
Зеленский лично едет к Байдену уговаривать дать разрешение на удары по России Дмитрий Плотников
Американские экспортёры СПГ потеряли миллиарды после сокращения поставок СПГ в ЕС
Как сделать лицо моложе на 10 лет: простые трюки омолаживающего макияжа
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Ретинол для идеальной кожи: как не переусердствовать
Последние материалы
Казахстан пресёк незаконный ввоз 526 тонн пшеницы из России
Экс-тренер "Спартака" Ваноли признан лучшим тренером итальянской Серии А
"Почта России" перейдет на отечественную ОС
Идеальные условия для сбора корнеплодов: практические советы
Как удалить пленку и внутренности из кальмаров
Почему ваши привычки делают волосы ломкими и слабыми
В Самарской области создадут турмаршрут по загородным резиденциям купцов
Австрия окончательно откажется от российского газа
Эксперт Васильев: замерщик при установке входной двери может насчитать больше
Советы по спасению пересоленных блюд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.