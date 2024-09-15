Австрия говорит "нет" российскому газу: Wien Energy меняет поставщиков

Австрия окончательно откажется от российского газа

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийская компания Wien Energy GmbH объявила о полном прекращении закупок российского газа с 2025 года, что стало одним из значимых шагов Европы на пути к снижению энергетической зависимости от России.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Это решение связано с желанием Европейского союза повысить надежность поставок энергоресурсов и обеспечить энергетическую безопасность.

Компания уже заключила контракты с поставщиками из Северной Африки, Северного моря и экспортёрами сжиженного природного газа (СПГ), что позволит обеспечить около 12% потребления газа в Австрии, без влияния на цены для потребителей.

Уточнения

А́встрия — государство в Центральной Европе. Население составляет 8,858 млн человек (2019), площадь — 83 879 км².



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