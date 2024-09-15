Доходы на историческом минимуме: США урезали поставки СПГ в Европу

Доходы от экспорта СПГ из США упали до минимума

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле 2024 года Соединенные Штаты резко снизили объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европейского союза, что привело к падению доходов американских экспортеров до самого низкого уровня за последние три года.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Как сообщает РИА Новости, доходы от поставок американского СПГ в Европу за июль упали до 791,4 миллиона долларов — это минимальный показатель с ноября 2021 года.

За первые семь месяцев 2024 года экспорт газа в ЕС составил 7,3 миллиарда долларов, что почти на 30% ниже, чем за тот же период в 2023 году.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



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