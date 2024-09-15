Без света: Румыния отказывается снабжать Украину электричеством

Министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа заявил, что страна больше не может обеспечивать Украину и Молдавию электроэнергией.
Как сообщает Moldova News, Бурдужа отметил, что европейский энергетический рынок строится на принципах солидарности и взаимной выгоды, и поэтому Европейский Союз должен взять на себя часть расходов Румынии на поставки электричества этим странам.
Министр подчеркнул, что Румыния ожидает от Брюсселя справедливого и принципиального подхода, чтобы все европейские страны могли вносить свой вклад в помощь Украине.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии.
Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.
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