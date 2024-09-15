Новый рубеж: минимальный оклад вырастет до 22,4 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6%

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр труда Антон Котяков сообщил в интервью РИА Новости, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 2025 года внесут в Госдуму до 1 октября.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По его словам, МРОТ планируют увеличить на 16,6%, что составит 22,4 тысячи рублей. Этот шаг коснется более 4,2 миллиона россиян, а проект закона уже направлен на рассмотрение в правительство.

Отметим, что с 2025 года МРОТ будет рассчитываться на основе медианной заработной платы за предыдущий год, при этом его величина не должна опускаться ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения и МРОТ предыдущего года.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда.



Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики.



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