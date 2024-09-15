Соцпрограммы на Украине отправились под нож: бюджет похудел на $1,2 млрд

Социальные расходы Украины на 2025 год сокращены на $1,2 млрд

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год заложено значительное сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен (примерно $1,2 млрд), что оставляет общий объем средств на эту сферу на уровне 420,6 млрд гривен (около $10,1 млрд), сообщает украинское издание "Экономическая правда".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM

Основная часть социальных средств, выделяемых на 2025 год, будет направлена на дотации Пенсионному фонду, которые составят 280,2 млрд гривен (около $6,7 млрд). Вторая по значимости статья расходов касается программ социальной защиты граждан, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, для чего запланировано выделение 80,8 млрд гривен ($2,1 млрд).

На выплату жилищных субсидий предусмотрено 42,32 млрд гривен (около $1 млрд), которые будут распределены среди 2,8 млн домохозяйств. Уменьшение расходов на социальные программы может быть связано с тем, что в 2024 году на эти нужды было выделено больше средств, чем фактически использовано, сообщает ТАСС.

Кроме того, в проекте бюджета на 2025 год практически все социальные стандарты останутся замороженными, включая минимальную заработную плату и прожиточный минимум.

Уточнения

Социа́льная защи́та — тип государственной поддержки, предназначенной для обеспечения того, чтобы члены общества могли удовлетворять основные потребности человека, такие как еда и кров.



Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.