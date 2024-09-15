Онлайн-знакомства обвинили в росте неравенства доходов в США

В США нашли необычную причину роста неравенства доходов

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новое исследование показало, что развитие онлайн-знакомств повлияло на рост неравенства доходов в США, сообщает Bloomberg.

Фото: unsplash.com by Alice Donovan Rouse, PDM

Согласно выводам учёных, цифровые платформы позволяют людям находить партнёров на основе предпочтений, что ведет к более частым союзам между схожими по уровню образования и дохода людьми. Это приводит к концентрации богатства в определенных слоях общества и усиливает экономическое расслоение.

Ранее люди чаще находили партнёров в своем социальном круге, что способствовало более равномерному распределению доходов. С введением технологий онлайн-знакомств шансы на пересечение различных экономических слоёв снизились, что также отразилось на долгосрочных перспективах будущих поколений.

Исследователи также обратили внимание на то, что этот тренд особенно заметен среди молодёжи, которая активнее пользуется цифровыми сервисами. В результате, онлайн-знакомства могут быть не только способом найти любовь, но и фактором, влияющим на экономическое неравенство в обществе.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.



Онлайн-знакомства - знакомства и свидания по интернету, с использованием специализированных сервисов интернет-знакомств, для коммуникации и создания отношений в независимости от местоположения и языковой группы.



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